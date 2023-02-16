الإيقاع بشبكة إجرامية وحجز 150 غ كوكايين بوهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة المتاجرة بالمؤثرات العقلية والمخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران. من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في الاتجار بالكوكايين والكيف المعالج.

عملية التوقيف تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بنشاط الشبكة حيث وبعد ترصد تحركاتهم المشبوهة واستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بالتفتيش. تم توقيف المتورطين وحجز كميات المخدرات الصلبة والكيف. وتوقيف المتورطين المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و45 سنة.

كما قد تم الإيقاع بـ 3 اشخاص من بينهم شخص محل بحث وحجز 150 غ من المخدرات الصلبة. و3 كلغ و700 غ من الكيف المعالج إلى جانب مبلغ يفوق 131 مليون سنتيم يعتبر من عائدات المتاجرة بهذه السموم ومركبتين.