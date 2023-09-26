الإيقاع بشبكة اجرامية مختصة في تنظيم رحلات ابحار سري بوهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة تهريب المهاجرين و الإتجار بالبشر يوهران من تفكيك شبكة إجرامية. مختصة في تنظيم رحلات ابحار سري متورط فيها 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و35 سنة.

كما تمت العملية، بعد تحريات ميدانية وتقنية حول نشاط الشبكة التي كانت تقوم بالنصب على الضحايا. بإيهامهم بالخروج من التراب الوطني مقابل مبالغ مالية معتبرة وصلت إلى 220 مليون سنتيم.

عد مراقبة وترصد نشاطهم الإجرامي وإستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية أسفرت العملية عن توقيف سالفي الذكر.