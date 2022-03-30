الإيقاع بشبكة اجرامية مختصة في نقل أقراص “الصاروخ” من ميلة إلى وهران
أحبطت عناصر من فصيلة الأبحاث لمجموعة الدرك الوطني بوهران، محاولة تمرير كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع بريقابالين 300 ملغ قدرت باكثر من 7000 كبسولة.
وتتكون هذه الشبكة الإجرامية من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 43 إلى 51 سنة ينحدرون من ولايتي ميلة ووهران.
أين تم الإطاحة بها استغلالا لمعلومات تفيد بنشاطها في مجال نقل وترويج المهلوسات من نوع بريقابالين او ما يعرف بالصاروخ.
وتمكنت التحريات المعمقة التي باشرتها افراد الدرك الوطنيمن إيقاف شاحنة من نوع سوناكوم.
والتي افضت بعد إخضاعها للتفتيش إلى ضبط كمية المؤثرات العقلية التي كانت مخبأة باحكام داخل بطاريتي الشاحنة قصد التمويه وتضليل الجهات الأمنية.
كما أسفرت التحقيقات أن الشبكة الإجرامية كانت تقوم بنقل هذه السموم من الجهة الشرقية للوطن باتجاه ولاية وهران أين كان أفرادها بصدد ترويجها.
ليتم تحويل الموقوفين إلى مقر الدرك لاستكمال التحقيقات معهم في انتظار مثولهم أمام الجهات القضائية.
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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن استئناف رحلات القطارات على خط وهران وبشار، وذلك ابتداء من مساء اليوم الأربعاء.
وذكرت الشركة، عبر بيان لها، إن الرحلات على هذا الخط كانت متوقفة مؤقتا بسبب تراكم الرمال في العديد من المناطق على طول خط السكة الحديدية.
كما جاء تراكم الرمال، نتيجة الزوابع الرملية التي شهدتها منطقة الجنوب الغربي من الوطن.
وعلى إثر ذلك، تدخل عمال الهياكل القاعدية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، لرفع الرمال وفتح الخط امام حركة سير القطارات.
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توقف حركة سير القطارات على خط وهران وبشار
هذا وأعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، إن حركة سير القطارات على الخط الرابط بين وهران وبشار، ذهابا وإيابا، متوقفة مؤقتا.
وجاء في بيان للشركة: “إثر هبوب رياح قوية وزوابع رملية على مناطق الجنوب الغربي للوطن.فإن الطرقات وخطوط السكك الحديدية تشهد تراكما للرمال في العديد من النقاط خاصة على محور البيض- مشرية- النعامة”.
وأضاف البيان: “وعليه فإن حركة سير القطارات على الخط الرابط بين وهران وبشار، ذهابا وإيابا. متوقفة مؤقتا وإلى إشعار جديد”.
هذا وتقدم الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية باعتذاراتها الخالصة لزبائنها عن الازعاج الناجم عن هذا الطارئ الخارج عن إرادتها.
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