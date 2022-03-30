الإيقاع بشبكة اجرامية مختصة في نقل أقراص “الصاروخ” من ميلة إلى وهران

أحبطت عناصر من فصيلة الأبحاث لمجموعة الدرك الوطني بوهران، محاولة تمرير كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع بريقابالين 300 ملغ قدرت باكثر من 7000 كبسولة.

وتتكون هذه الشبكة الإجرامية من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 43 إلى 51 سنة ينحدرون من ولايتي ميلة ووهران.

أين تم الإطاحة بها استغلالا لمعلومات تفيد بنشاطها في مجال نقل وترويج المهلوسات من نوع بريقابالين او ما يعرف بالصاروخ.

وتمكنت التحريات المعمقة التي باشرتها افراد الدرك الوطنيمن إيقاف شاحنة من نوع سوناكوم.

والتي افضت بعد إخضاعها للتفتيش إلى ضبط كمية المؤثرات العقلية التي كانت مخبأة باحكام داخل بطاريتي الشاحنة قصد التمويه وتضليل الجهات الأمنية.

كما أسفرت التحقيقات أن الشبكة الإجرامية كانت تقوم بنقل هذه السموم من الجهة الشرقية للوطن باتجاه ولاية وهران أين كان أفرادها بصدد ترويجها.

ليتم تحويل الموقوفين إلى مقر الدرك لاستكمال التحقيقات معهم في انتظار مثولهم أمام الجهات القضائية.

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