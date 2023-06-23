الإيقاع بشبكة اجرامية مسلحة تستهدف المؤسسات الاقتصادية بوهران

تمكنت عناصر من فرقة الدرك الوطني بحاسي بن عقبة في وهران من الإيقاع بـ 8 اشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و34 سنة ينشطون ضمن جماعة إجرامية مسلحة مختصة في السرقة والسطو على الأشخاص.

الجماعة الإجرامية المنظمة التي كانت تستهدف المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة الي جانب مواطنين تم حجز بحوزتها أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأحجام، عتاد مهيأ للتلسق والتخريب والسرقة ومركبة نفعية من نوع هايفي.

كما تم توقيف خلال نفس العملية شخص يبلغ من العمر 25 سنة مسبوق قضائيا يمتهن ترويج وبيع الأقراص المهلوسة ضبطت بحوزته 60 حبة صاروخ او ما يعرف بأقراص البريقابالين، 14 الف دج من عائدات المتاجرة بالاقراص المهلوسة، قاروة غاز مسيل للدموع ودراجة نارية.