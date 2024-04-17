الإيقاع بشبكة تتخذ من سكن فوضوي مكانا لإيواء الحراڨة بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري 07 بوهران، من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الإبحار السري تم خلالها توقيف 13 شخصا.

العملية تمت إستغلالا لمعلومات مؤكدة تفيد بوجود أشخاص بإحدى المساكن الفوضوية. يستغلون المسكن لتجمع الحراڨة قبل انطلاقها في رحلات ابحار سري.

وبعد مراقبة وترصد المكان من طرف عناصر المصلحة، وبعد استصدار اذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران. بالتفتيش والتوقيف تم مداهمة المكان. أين تم توقيف كامل أفراد الشبكة وحجز مبلغ مالي قدره 33000دج.

وقد تم تحرير ضدهم إجراء قضائي موضوعه تهريب حراڨة ضمن جماعة إجرامية منظمة، التخطيط للخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية مقابل الحصول على منفعة مالية مباشرة أو غير مباشرة، عدم التبليغ عن جريمة تهريب المهاجرين وايواء أجانب دون وجه حق.