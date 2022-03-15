الإيقاع بشبكة لتهريب كوابل النحاس وحجز أكثر من 8 قناطير من النحاس بمسرغين في وهران

تمكن عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمسرغين في وهران من الايقاع بشخص. متلبسا بمحاولة تهريب كمية معتبرة من النحاس قدرتها مصادرنا بخمسة قناطير من الكوابل النحاسية.

وهي العملية التي تمت استغلالا لمعلومات واردة إلى ذات الفرقة بمسرغين تفيد بمحاولة تمرير كمية معتبرة من معدن النحاس على متن شاحنة. ليتم علي الفور تنشيط عنصر الاستعلام مع وضع خطة محكمة التنفيذ. أسفرت عن توقيف المركبة على مستوى الطريق الولائي رقم 33.

وبعد إخضاعها للتفتيش تم ضبط بداخلها كمية 5 قناطير من مادة النحاس مموهة بالصناديق البلاستيكية. واستكمالا للاجراءات القانونية والتنقل الى منزل السائق عثر بمسكنه على كميات أخرى. كانت مخبأة ومعبأة داخل أكياس بلاستيكية بوزن اجمالي قدر بـ 4,5 فنطار من مادة النحاس. بالاضافة الى حجز سيارة نوع دايو. حيث تم توقيف المتورط واقتياده الى مقر الفرقة لاستكمال التحقيقات معه. في انتظار تقديمه امام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا.

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عين تموشنت: تفكيك شبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية

تمكنت عناصر أمن دائرة المالح التابعة لأمن ولاية عين تموشنت. من تفكيك شبكة. مختصة في سرقة الكوابل النحاسية كانت تنشط على مستوى إقليم الولاية.

و حسب مصادر “النهار أونلاين” فإن العملية مكّنت من توقيف 4 أشخاص كانوا يقومون بسرقة الكوابل النحاسية من الأعمدة الكهربائية. لتتقدم مصالح سونلغاز بشكوى رسمية باشرت من خلالها المصالح الأمنية لدائرة المالح تحرياتها.

كما أسفرت التحريات و في ظرف وجيز عن توقيف الفاعلين. مع ضبط كمية من الكوابل النحاسية. كانت بحوزتهم. لتقوم عناصر الشرطة بإنجاز ملفات قضائية ضد الموقوفين. وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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