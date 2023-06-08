الإيقاع بشبكة مختصة في سرقة المركبات وتفكيكها بوهران

تمكنت عناصر من أمن دائرة بئر الجير بالتنسيق مع فصيلة مكافحة تهريب وسرقة والمركبات بأمن وهران. من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات وتفكيكها راح ضحيتها 6 أشخاص.

العملية تمت استغلالا لشكوى تقدم بها أحد الضحايا تعرضت مركبته من نوع داسيا للسرقة. لتباشر ذات المصالح تحرياتها الميدانية والتقنية مكنت من تحديد هوية المتورطين ومكان تواجدهما. ليتم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيفهما.

التحقيقات في القضية أسفرت عن توقيف شخصين تتراوح اعمارهما مابين 27 و41 سنة. مسبوقين قضائيا ينشطان بمستودع لطلاء السيارات يقومان بسرقة المركبات وتفكيكها وبيعها كقطع غيار.

وبعد استصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. وإستصدار تم إسترجاع 6 مركبات، 5 دراجات هوائية ومجموعة كبيرة من قطع غيار السيارات.