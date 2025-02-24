الإيقاع بشبكة من 5 أشخاص مختصين في تنظيم رحلات “الحرڤة” بوهران

تمكنت عناصر من المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران. من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في تهريب المهاجرين وتنظيم رحلات الإبحار السري. تم توقيف خلالها 5 أشخاص من منظمي هذه الرحلات.

العملية تمت استغلالا لمعلومات محصل عليها ميدانيا من قبل ذات العناصر. تفيد بقيام أفراد الشبكة بالإعداد وتحضير رحلات إبحار سري مقابل مبالغ مالية معتبرة.

وبعد تكثيف التحريات الميدانية والتقنية وترصد نشاطهم الإجرامي قبل تحديد هوياتهم ومكان تواجدهم. وعقب استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. أفضت العملية إلى توقيف المتورطين وحجز 3 قوارب مختلفة الأحجام، محركين، 2 دلاء بنزين ومعدات تستعمل في عملية الابحار إلى جانب مركبة تستعمل في النقل.

وقد تم تحرير إجراء قضائي ضدهم موضوعه تهريب المهاجرين ضمن جماعة اجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية. تدبير للخروج من التراب الوطني بطريقة غير مشروعة لشخص أو عدة أشخاص قصد الحصول على منفعة مالية قدموا بموجبه أمام العدالة.

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