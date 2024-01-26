الإيقاع بشبكتين إجراميتين مختصتين في سرقة الكوابل الكهربائية بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية لعين البية بوهران من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في سرقة الكوابل الكهربائية والتخريب العمدي لأملاك الدولة.

العملية تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بمحاولة شبكة إجرامية سرقة الكوابل الكهربائية التابعة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز سونلغاز. على مستوى دوار الهجاجمة بلدية عين البية. ليتم وضع خطة محكمة التنفيذ، أسفرت عن توقيف المتورطين في حالة تلبس بالسرقة. ويتعلق الأمر بشخصين يبلغان من العمر 20 و30 سنة على التوالي. مع حجز مركبة نفعية وعتاد يستعمل في السرقة.

في نفس السياق تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لبوتليليس بوهران، من الإيقاع بشخصين يبلغان من العمر 17 و24 سنة بعد تورطهما في سرقة وتخريب الكوابل النحاسية المتبثة بالأعمدة الكهربائية الخاصة باعمدة الإنارة العمومية. على مستوى الطريق الوطني رقم 2 عند مدخل حي بوياقور ببوتليليس.

بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المتهمين أمام نيابة الجمهورية المختصة. حول جناية تكوين جماعة أشرار، السرقة مع توافر ظروف الليل. التعدد واستحضار مركبة وجنحة التخريب العمدي لأملاك الدولة.