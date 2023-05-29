الإيقاع بشخصين متلبسين بسرقة الحديد من مسلك للسكك الحديدية بوهران

تمكنت أفراد من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالكرمة في وهران من الإيقاع بشخصين يبلغان من العمر 20 و45 سنة يقومان بتخريب السكة الحديدية بغرض سرقة القضبان الحديدية منها.

العملية تمت خلال دوريات لذات العناصر باقليم الاختصاص وبالضبط بقرية الحامول أين لفت انتباهمم شخصان يقومان بسرقة قطع حديدية من مسلك السكة الحديدية.

العملية اسفرت عن حجز 7 قضبان حديدية بوزن 3 قناطير بالإضافة إلى شاحنة من نوع هايفي كانت تستعمل في نقل المسروقات.