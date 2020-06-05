الإيقاع بعصابة إجرامية مختصة في الإتجار بحبوب الإكستازي بوهران

تمكنت عناصر الفرقة الأولى للبحث والتدخل بوهران من الإيقاع بعصابة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة وترويج الاقراص المهلوسة.

وحسب المعلومات المتوفرة فقد تم توقيف 7 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 25 و35 سنة ضبطت بحوزتهم 50 قرص مهلوس من نوع إكستازي، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ومبلغ 196000دج من عائدات الترويج ومركبتين.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام المتورطين في قضية الحال بترويج هذه السموم في الوسط الحضري، ليتم بعد تتبع تحركاتهم إلقاء القبض عليهم على متن مركبيتن “كيا بكانتو” و”رونو سمبول” بعد إخضاع المركبتين للتفتيش تم ضبط بداخلها السموم والأسلحة المحظورة.

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