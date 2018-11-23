الإيقاع بعصابة تتربص برجال الأعمال بالطرقات السريعة لسرقتهم في وهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري 15 بوهران، في عملية نوعية لهم من الإطاحة بعصابة كانت تنفذ عملياتها الإجرامية ضد كبار التجار ورجال الأعمال.

على مستوى الطريق الإجتنابي الرابع بالإستيلاء على أموالهم وممتكاتهم تحت التهديد بالأسلحة وبإستعمال مسدس بلاستيكي لترهيبهم.

وكانت العصابة الإجرامية تتنقل لتنفيذ مخططاتها على متن سيارتين من نوع “اتوس وبيكانتو” على مستوى الطرقات السريعة

لتباشر مصالح الأمن تحرياتها من خلال التكثيف من دوريات مراقبة اليومية، أفضت إلى إلقاء القبض على الرأس المدير لجماعة الأشرار البالغ من العمر 34 سنة بحي مرافال.

أين تم ضبط بحوزته السلاح الناري المزيف، حيث وبعد إقتياده لمقر الأمن لإستكمال التحقيقات معه أقر بشركائه الذين تم توقيفهم.

فيما تم إسترجاع مبلغ مالي معتبر يقدر بـ 2 مليار و300 مليون سنتيم إلى جانب السيارتين السياحيتين المستعملتين في الإعتداء على رجال الأعمال.