الإيقاع بعصابة سرقة البالوعات والكوابل الكهربائة بوهران

تمكنت عناصر من أمن دائرة وادي تليلات بوهران من الإيقاع بـ 3 أشخاص أحدهم مسبوق قضائيا تورطوا في قضية سرقة بالوعات الصرف الصحي وكوابل ألمنيوم الكهرباء.

العملية تمت بعد تحريات واسعة استغلالا لمقطع فيديو يظهر قيام شخص بسرقة البالوعات ليتم تحديد هوية الفاعل وتوقيفه.

وبعد استصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي تليلات تم حجز عدد من البالوعات من الحديد الفولاذي.

فيما تم بعد استكمال التحريات الميدانية من الإيقاع بشخصين آخرين متورطين معه في قضية سرقة كوابل كهرباء الألمنيوم أين تم حجز داخل المسكن كمية من الكوابل محل السرقة مقدر وزنها بـ 24 كلغ.