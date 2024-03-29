الإيقاع بعصابة سرقت أكثر من 4 ملايير من مصنع لتدوير الحديد بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بطفراوي في وهران. من الإيقاع بشبكة إجرامية خطيرة قامت بالسطو على أحد المصانع الكائنة بالمنطقة الصناعية لطفراوي.

العملية تمت بناء على شكوى مفادها تعرض أحد مصانع تدوير الحديد إلى عملية سطو. وسرقة مبلغ مالي قدره 4 ملايير و300سنتيم.

فور تلقي الشكوى تم مباشرة التحقيق في القضية وإجراء المعاينات الأولية. ورفع القرائن والدلائل من مسرح الجريمة ابن تم في ظرف َوجيز تحديد هوية المشتبه فيهم.

وبعد خطة محكمة التنفيذ تمكنت ذات العناصر من توقيف 3 أشخاص واسترجاع مبلغ مالي قدره مليار و878 مليون سنتيم ومبلغ من العملة الأجنبية قدره 2150 أورو. إلى جانب حجز سيارة سياحية من عائدات السرقة.

بعد إستكمال الاجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي تليلات حول تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية السرقة. بالتعدد مع توفر ظروف الليل، التسلق والكسر وإخفاء اشياء مسروقة.