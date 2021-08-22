الإيقاع بعصابة سرقت مبلغ 476 مليون ومجوهرات من مسكن بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الرابع بوهران من الإيقاع بجمعية أشرار متورطة في قضية السرقة بالكسر من داخل مسكن.

أين ضبط اثنان من افرادها البالغين من العمر 20 و28 سنة متلبسين في سرقة مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية يقدر بأكثر من 476 مليون سنتيم إلى جانب مبلغ من العملة الأجنبية يقدر بـ 570 درهم مغربي و115 درهم إماراتي.

واستكمالا للتحريات الأولية تمكنت ذات المصالح من توقيف شريكهما الثالث داخل مسكن الضحية وبحوزته كمية من المجوهرات من المعدن الاصفر متمثلة في سواريين من الحجم الكبير ، سواريين من الحجم الصغير ، 4 أزواج من الاقراط، 3 سلاسل من مختلف الانواع، 9خواتم و16 قطعة ذهبية.

المتورطون الثلاثة تم تحرير إجراء قضائي ضدهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية اين صدر في حقهم أمر إيداع.