الإيقاع بعصابة مختصة في سرقة البالوعات بوهران

أطاحت عناصر من الأمن الحضري الخارجي الكرمة بأمن دائرة السانيا بوهران بجماعة أشرار مختصة في سرقة البالوعات.

وبعد توقيف متورطين يبلغان من العمر 24 و27 سنة متلبسين تم حجز بحوزتها 16 بالوعة، ميزان خاص بوزن الحديد ونازع مسامير.

وتمت هذه العملية استغلالا لمعلومات تفيد بالنشاط الاجرامي للعصابة التي بعد تتبع تحركاتهما ضبطا على مستوى حي 05 جويلية متلبسين.

فيما تم استرجاع 16 بالوعة بالإضافة إلى مركبة كانا يستخدمانها في عملية السرقة.