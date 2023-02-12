الإيقاع بعصابة مختصة في سرقة السكك الحديدية بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بمرسى الحجاج بوهران من الاطاحة بعصابة اجرامية مختصة في سرقة السكك الحديدية.

السكة الحديدية الواقعة بشارع العربي بن مهيدي ببلدية مرسى الحجاج كانت مهجورة وتربط بلدية المحمدية ومرسى الحجاج وحاليا هي محل صيانة وتصليح.

ليتم على إثر معلومات تلقتها ذات العناصر التنقل الى عين المكان اين تم توقيف شخصين في العشرينيات من العمر، وبعد تمشيط المكان تم العثور على معدات مستعملة في عملية السرقة متمثلة في مفك براغي، مطرقة وحفارة يدوية إلى جانب براغي خاصة بالسكة الحديدية.