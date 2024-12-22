الإيقاع بـ 11 متورطا في تدبير رحلات حرڤة بوهران

تمكنت عناصر من المصلحة الجهوية لمحاربة الجريمة المنظمة بالغرب وهران من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات ابحار سري وتوقيف 11شخصا.

العملية النوعية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بجمع أموال لغرض تدبير رحلات حرڤة الى الضفة الاخري من البحر الابيض المتوسط اين اسفرت تحريات محققي ذات المصلحة تحت إشراف وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران من القاء القبض على المشتبه فيهم.

وأسفرت العملية عن توقيف 11شخصا وحجز 6 مركبات سياحية الى جانب مبالغ مالية تقدر 170 مليون سنتيمً.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهة القضائية المذكورة أعلاه بخصوص قضية جناية تهريب المهاجرين، تدبير الخروج غير المشروع بشخص أو عدة أخاص لغرض الحصول بصفة مباشرة او غير مباشرة على منافع مالية ضمن جماعية إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية تبييض الأموال.