الإيقاع بـ 11 منظم “حرڨة” إلى إسبانيا إنطلاقا من سواحل وهران

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بكناستال في وهران. من تفكيك شبكة مختصة في تنظيم والاعداد لرحلات ابحار سري نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

وهي العملية التي تمت استنادا لمعلومات تبعتها تحريات موسعة أسفرت عن الإيقاع بـ 7 منظمين. من بينهم 3 مسبوقين قضائيا ينحدرون من من وهران، غرداية و معسكر تتراوح أعمارهم ما بين 28 و35 سنة. بيننا كانوا بصدد الانطلاق من شاطئ البلايا.

وقد تم حجز 3 سيارات منها مركبتين نفعيتين، مبلغ مالي من العملة الصعبة. يقدر باكثر من 1150 اورو ومبلغ من العملة الوطنية يقدر بمليوني سنتيم و6 هواتف نقالة.

في نفس السياق وفي عملية ثانية تمكنت عناصر من الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بأرزيو. بالتنسيق مع حرس السواحل من احباط محاولة ابحار سري على بعد 20 ميلا بحريا من شاطئ الغاز وتوقيف 4 منظمين يبلغون من العمر من 20 إلى 35 سنة. ينحدرون جميعهم من وهران مع حجز قارب نزهة مزود بمحرك من نوع “هوندا” بقوة 150 حصانا بخاريا و15 برميل بنزين بسعة 30 لتر.