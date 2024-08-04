الإيقاع بـ 12 شخصا ضمن شبكة لتنظيم رحلات “الحرڨة” بوهران

تمكن عناصر من المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران. من الإيقاع بشبكة مختصة في تنظيم رحلات الإبحار السري وتهريب المهاجرين.

وهي العملية التي تمت استغلالا لمعلومات، تفيد بقيام أفراد هذه الشبكة بتنظيم وتدبير رحلات إبحار سري. حيث وبعد تكتيف التحريات وتتبع وترصد نشاطهم الإجرامي وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم مع استصدار اذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. تم مداهمة المكان.

وأسفرت العملية عن توقيف 12 شخصا وحجز مبلغ مالي من العائدات الإجرامية. ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم موضوعه تهريب المهاجرين ضمن جماعة اجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية. تدبير لخروج من التراب الوطني بطريقة غير مشروعة قصد الحصول على منفعة مالية مباشرة لشخص او عدة اشخاص سيحالون بموجبه أمام العدالة.