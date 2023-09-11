الإيقاع بـ 20 شخصا ضمن شبكة لتهريب الحراڨة بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بطيوة من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب البشر عبر رحلات إبحار سري إنطلاقا من سواحل وهران باتجاه الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

العملية تمت عقب عمليات ترصد لتحركات أفراد الشبكة باقليم الولاية. أين تم توقيف 20 شخصا من جنسيات مختلفة تتراوح أعمارهم ما بين 20 و39 سنة.

كما تم خلال العملية حجز سيارتين سياحيتين تستعمل في نقل الحراڨة. قارب نزهة من نوع بوليستار مزود بمحرك قوة 85 حصانا، مبلغ مالي قدر بأكثر من 3500 اورو و15 هاتفا نقالا.