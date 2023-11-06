الإيقاع بـ 32 حراقا من بينهم منظمي إبحار سري بوهران

تمكنت عناصر من شرطة وهران من الإطاحة بشبكتين إجراميتين مختصتين في الهجرة غير الشرعية عن طريق رحلات الإبحار السري.

العملية الأولى نفذتها عناصر من أمن دائرة السانيا ممثلة في الأمن الحضري للعين البيضاء. تم خلالها توقيف 28 متورطا في الإبحار السري نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط. بعد تحديد مكان تواجدهم وإيواهم عن طريق تأجير عدة مساكن بقطاع الاختصاص.

بعد استصدار خمس أذون بالتفتيش صادرين عن وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا تم الإيقاع بجميع أفراد الشبكة.

اما العملية الثانية فنفذتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببطيوة و التي مكنت من الإطاحة بشبكة مختصة في تنظيم رحلات الإبحار السري متكونة من 4 أشخاص تم خلالها حجز قاربين، 4 محركات و 5 دلاء بنزين.