الإيقاع بـ 4 مهربي مهلوسات وحجز أكثر من 87 ألف قرص إكستازي بوهران

تمكنت عناصر من فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران بالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني بقديل من الايقاع بأربعة أشخاص. تتراوح أعمارهم ما بين 22 و24 سنة بحوزتهم كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تفوق الـ 87000 قرص مهلوس نوع اكستازي.

ففي مراقبة وتمشيط للشريط الساحلي باقليم الاختصاص تم ضبط دراجة نارية بها شحنة من الأقراص المهلوسة. و استكمالا للتحقيقات من قبل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني تم التعرف على صاحب الدراجة النارية وتوقيفه.

واستيفاء للاجراءات القانونية ويوضع خطة محكمة تم توقيف بقية المتورطين مع حجز دراجة نارية تانية. وكمية من الأقراص المهلوسة تقدر بـ 87 الف و411 قرص إكستازي و175 غ من مسحوق نفس المادة.

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