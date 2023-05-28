الإيقاع بـ3 تجار مهلوسات بحوزتهم 2744 قرص صاروخ بوهران

تمكنت عناصر من فرقة الأمن والتحري التابعة للفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببوسفر في وهران من الإيقاع بـ 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و36 سنة متورطين في ترويج والمتاجرة بالاقراص المهلوسة من نوع الصاروخ.

العملية النوعية لذات العناصر تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط الشبكة حيث وبعد تحديد هوية المشتبه فيهم واستيفاء كافة الإجراءات القانونية باستصدار إذن من وكيل الجمهورية بتفتيش منزل احدهم تم ضبط 194 كبسولة من أقراص البريڨابالين 300 ملغ بالإضافة إلى سلاح أبيض، مبلغ مالي وقطع من الكيف المعالج.

استكمالا للتحقيقات مع الشخص الموقوف تم الوصول إلى المتهمين الرئيسي أفضت خطة محكمة التنفيذ إلى تحديد مكانهما وتوقيفهما على مستوى نقطة المراقبة على متن سيارة سياحية من نوع ايبيزا.

وقد أسفرت عملية تفتيشها عن حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 2555 حبة صاروخ فيما تم استرجاع سيارتين سياحيتين ومبلغ 53 مليون سنتيم يعتبر من عائدات المتاجرة يالمهلوسات إلى جانب 3 هواتف نقالة.