الإيقاع بـ3 شبكات تُتاجر بالمخدرات وحجز كوكايين بوهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة المتاجرة بالمخدرات و المؤثرات العقلية في عمليات متفرقة من الايقاع بـ 3 شبكات مختصة في الاتجار بالمخدرات والمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية.

وتمت العمليات بعد معلومات تفيد بقيام أفراد هذه الشبكات بالمتاجرة وتخزين هذه السموم، متخذين من مساكنهم وكرا للتخزين.

وبعد مراقبة وترصد نشاطهم المشبوه، وإستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكلاء الجمهورية لمحكمة كل من العثمانية، السانيا وفلاوسن تم الايقاع بالمتورطين مع حجز 210 غ من الكوكايين.

بالإضافة إلى 2 كلغ و347 غ من القنب الهندي، و128 قرصا مهلوسا، ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية يفوق 32 مليون سنتيم. و10 هواتف نقالة و3 مركبات تستخدم في نقل وتوزيع هذه السموم.