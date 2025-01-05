الإيقاع بـ4 منظمين لرحلات إبحار سري بوهران

تمكنت عناصر من المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن وهران من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الإبحار السري.

وتمت العملية استغلالا لمعلومات مفادها قيام أفراد الشبكة بتنظيم رحلات ابحار سري إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

حيث وبعد تكثيف التحريات الميدانية والتقنية وتتبع وترصد نشاطهم الإجرامي وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، تم توقيف 4 منظمين. وحجز مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 25 مليون سنتيم.

وقد تم تحرير إجراء قضائي ضدهم موضوعه تهريب المهاجرين ضمن جماعة اجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية. تدبير لخروج من التراب الوطني بطريقة غير مشروعة. قصد الحصول على منفعة مالية مباشرة لشخص أو عدة أشخاص سيحالون بموجبه أمام العدالة.