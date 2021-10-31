الإيقاع بـ5 أشخاص من منظمي رحلات “الحرقة” بالطارف

تمكنت مصالح أمن ولاية الطارف، من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير شرعية عبر شاطئ المسيد بالقالة. حيث تمكنت من توقيف 5 أشخاص من أفراد هذه الشبكة الإجرامية.

وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فقد أسفرت هذه العملية عن حجز قارب ومحرك يستعملان في “الحرقة”. بالغضافة إلى ضبط مبلغ مالي من العملة الوطنية وجهاز تحديد المواقع”GPS”، وصدريات نجدة.

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كشف ملف قصائي عن تفاصيل مثيرة، يتابع فيه جماعة إرهابية تضم41 متهما من بينهم تلميذ ثانوي، أوقفتهم مصالح الأمن سنة 2012. الارهابيون نفذوا 151 عملية اجرامية، استهدفت عناصر الأمن، بتيبازة، وتحديدا جبال “شنوة”، أين تمكنت الجماعة من تجنيد سكان المداشر والطلبة الثانويين.

وكانت العناصر الارهابية تستغل السكان لضمان الدعم والمساعدة، وبالتالي تمكينهم من تنفيذ جرائمهم الشنيعة. هذا وكانت الجماعة تنشط ضمن التنظيم الإرهابي “حماة الدعوة السلفية”،

كما كان التنظيم الارهابي يركز هجماته حول استهداف مصالح الأمن بمختلف أسلاكها.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن تفكيك الشبكة، جاء على إثر معلومات وردت من طرف عنصر دعم وإسناد.

وأضافت ذات المصادر أن المعني أراد مساعدة القوات الأمنية للقضاء على الإرهابي المكنى”لقمان”. وبالتنسيق مع المعني نصبت مصالح الدرك الوطني كمينا محكما للإرهابي الذي حدّد له موعدا بدوار “بوخليجة” بأرهاط ولاية تيبازة.

حيث كان مقررا أن يقوم بتسليم المؤونة للارهابي المؤونة التي طلبها قبل يومين. وأضاف ذات المصادر أنه لما حضر هذا الأخير لعين المكان شرع في حمل المواد لتباغته مصالح الدرك الوطني وتلقي القبض عليه.

وتم توقيف الارهابي توقيفه في عين المكان، فيما لاذ الإرهابي المرافق له بالفرار بعدما أطلق عيارات نارية صوب عناصر الدرك. ويتعلق الأمر بالإرهابي المدعو “نعاس الحاج” المكنى ب”أبي عبادة”.

وعثرت مصالح الدرك الوطني بحوزة “لقمان” على سلاح ناري حربي،سلاح كلاشينكوف مجهز ب 30 طلقة نارية.

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