الإيقاع بـ8 متورطين في السطو على منشآت اقتصادية بوهران

تمكنت عناصر من فرقتي الدرك الوطني بالكرمة وسيدي الشحمي التابعتين لكتيبة السانيا بوهران من الايقاع بشبكة اجرامية. مختصة في السرقة والسطو على المنشآت الاقتصادية.

العملية تمت بعد تدخل ذات العناصر بالمنطقة الصناعية السانية أين تم افشال عملية سطو على مستودع وبحبك خطة محكمة التنفيذ تم توقيف عناصر الشبكة المتكونة من 8 اشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 32 سنة.

وتم خلال ذات العملية استرجاع 7 دراجات نارية، حجز أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأحجام، اقنعة وهواتف نقالة.