الإيقاع بفتاتين وحجز 280 قرص صاروخ بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري العاشر بوهران من الإيقاع بمروجين للمؤثرات العقلية من بينهم فتاتين وشاب في التلاتينيات من العمر.

عملية التوقيف تمت استغلالا لمعلومات واردة إلى دات المصالح تفيد بقيام المتهمين المنحدرين من العاصمة بترويج المهلوسات وسط فئة الشباب باستعمال مركبة سياحية.

حيث وبعد مراقبة وترصد لتحركاتهم المشبوهة وبوضع خطة محكمة التنفيذ تم توقيفهم.

وقد اسفرت عملية تفتيشهم عن حجز 280 قرصا مهلوسا من نوع صاروخ إلى جانب مبلغ مالي يقدر بـ 140 مليون سنتيم يعتبر من عائدات الترويج.

وقد تم تحويل الموقوفين إلى مقر الأمن لاستكمال التحقيقات معهم قبل تحرير ملف قضائي ضدهم سيحالون بموجبه امام العدالة.