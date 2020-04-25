الإيقاع بمتورطين في سرقة محلات تجارية خلال حظر التجوال بوهران

تمكنت عناصر أمن دائرة أرزيو بوهران من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في السرقة بالكسر ليلا خلال فترة حظر التجوال أين تم توقيف 6 متورطين وإسترجاع كافة المسروقات.

الموقوفون الذين تتراوح أعمارهم مابين 19و 34 سنة ،من بينهم مسبوقين قضائيا.

العملية تمت بإستغلال معلومات تفيد بتنفيذ مجموعة من الاشخاص لعمليات سرقة بالكسر من داخل محل خاص بالهواتف النقالة.

أين كشفت التحقيقات الموسعة تورطهم في سرقة متجر خردوات وآخر خاص بمواد التجميل.

وبعد استصدار إذن بتفتيش مساكن المتورطين تم استرجاع 6 هواتف نقالة ولوازم خاصة بالخردوات فيما تم ايداع المتورطين الحبس.