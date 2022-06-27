الإيقاع بمحتال سلب ضحاياه أزيد من 1.7 مليار في مستغانم

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول من الإطاحة بشخص ينصب على ضحاياه. عبر مواقع التواصل الاجتماعي يبلغ من العمر 41 سنة. من معتادي الإجرام في قضايا النصب والاحتيال والمنحدر من ولاية غليزان.

العملية تمت إثر تقدم ضحيتين للمصلحة للإبلاغ عن شخص نشر منشور على شبكة التواصل الاجتماعي يعلن فيه عن دورة تكوينية في مجال الحجامة والتدليك والتنمية البشرية، و بعد الاتفاق بينه وبين الضحيتين على المبلغ المالي، قاما بدفعه نقدا للمشتبه فيه، مقابل شهادة أكاديمية في مجال التدليك و بعد مدة اكتشفتا أنهما ضحية نصب و احتيال من طرف سالف الذكر وأن الدورة التكوينية وهمية.

حجز وثائق إدارية وأختام خاصة بمهنة الصيدلة وتجارة المواد شبه الصيدلانية

بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بالوقائع، فتحت الضبطية القضائية التحقيق الذي من خلاله تمكنت من الكشف عن هوية المشتبه فيه وتحديد مكان تواجده بتقنية خاصة لتتم عملية ترصده لمدة فاقت 48 ساعة وتوقيفه وحجز وثائق إدارية أكاديمية تحمل أختاما خاصة بمهنة الصيدلة وتجارة المواد شبه الصيدلانية، و عدة وثائق مزورة أخرى محررة بأسماء 12 ضحية من ولايات مختلفة من الوطن، ممهورة بأختام مختلفة خاصة مؤسسات ومدارس تكوين خاصة.

روج لدورة تكوينية وهمية في الحجامة والتدليك بالفايسبوك

خلاصة تحقيق الضبطية القضائية بينت أن المشتبه فيه يكسب ثقة ضحاياه ليحتال عليهم عن طريق انتحال صفة رجل أعمال تارة و مدير أكاديمية تارة أخرى ليسلب منهم أموالهم حيث بلغ المبلغ الإجمالي حوالي مليار و 700 مليون سنتيم في قضايا مختلفة.