الإيقاع بمحتال سلب ضحاياه مجوهرات بقيمة أكثر من 980 مليونا بوهران

تمكنت عناصر من الامن الحضري الأول بوهران من الاطاحة بمحتال كان يستدرج ضحاياه من سوق الذهب بالمدينة الجديدة بالدعاء إعادة بيع مجوهراتهم قبل الاستيلاء عليه.

المتهم في قضية الحال البالغ من العمر 49 سنة تمكن من سلبهم 11 ضحية مجوهرات من المعدن الأصفر بقيمة أكثر من 983 مليون سنتيم بعد اقناعهَ لهم بإعادة بيعه بثمن مربح.

وهي العملية التي تمت بناء على شكوى أودعها الضحايا لدى مصالح الشرطة لتباشر تحريات واسعة أفضت إلى تحديد مكان تواجده، وبعد خطة محكمة التنفيذ محكمة تم الإيقاع به توقيفه.