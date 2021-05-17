الإيقاع بمروجين متلبسين بحيازة 147 غ كوكايين بوهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من تفكيك شبكة اجرامية منظمة عابرة للحدود.

وكانت الشبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة، حيث تم الايقاع خلالها بثلاثة متورطين ضبطت بحوزتهم 147 غ من الكوكايين.

وتمت العملية استغلالا لمعلومات تفيد بنقل افراد الشبكة الثلاثة مسبوقين قضائيا، تتراوح اعمارعهم ما بين 35 و 39 سنة لمخدرات.

وأشارت ذات المعلوةمات أن الموقوفين، كانوا يقومون بترويج المخدرات وسط الشباب بمختلف أحياء مدينة وهران.

وبعد عملية مراقبة وترصد لتحركاتهم المشبوهة تم وضع خطة محكمة التنفيذ أسفرت عن إلقاء القبض عليهم حالة تلبس بينما كانوا على متن مركبة من نوع “ابيزا” بحي مرافال.

فيما تم ضبط بعد تفتيش المركبة 147 غرام من الكوكايين َومبلغ 20000 دج يعتبر من عائدات التروبج.