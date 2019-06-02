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الإيقاع بمروجين وحجز 720 قرصا مهلوسا بوهران

أخبار الجزائر
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الإيقاع بمروجين وحجز 720 قرصا مهلوسا بوهران
بقلم كريمة سواق

تمكنت عناصر من الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران من الإيقاع بمروجين للمؤثرات العقلية تورطا في قضية الحيازة والمتاجرة في المؤثرات العقلية.

الإبلاغ عن جريمة وهمية والتصريح الكاذب مع حجز 720 قرصا مهلوسا من نوع بريغابلين.

عملية توقيف المتهمين البالغين من العمر 20 سنة و30 سنة تمت بعد تحريات معمقة قامت بها عناصر المصلحة حول نشاط المتورطين.

مفادها وجود شخصين كانا بينهما اتفاق لإبرام صفقة لبيع السموم، وبعد استصدار إذن بتفتيش مسكن المتورط الرئيسي.

تم العثور على 12علبة من الأقراص المهلوسة من نوع بريغابالين قدر عددها بـ720 قرصا مهلوسا، ليتم تحرير ضدهما إجراء قضائي.


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