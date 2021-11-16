الإيقاع بمروجي كوكايين وسط مدينة عين الترك في وهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من تفكيك جماعة أشرار مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة.

أين تم توقيف خلالها 3 أشخاص مع حجز 14 كيسا بلاستيكيا من مادة الكوكايين بوزن 5.9 غ ومبلغ 175000دج من عائدات الترويج.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام أفراد الشبكة بترويج هذه السموم مستخدمين دراجة نارية قصد التمويه والتملص من قبضة مصالح الأمن.

وبعد ترصد تحركاتهم المشبوهة وبعد وضع خطة محكمة تم الإطاحة بهم وسط مدينة عين الترك في حالة تلبس على متن دراجة نارية وبحوزتهم كمية المخدرات الصلبة.

واستكمالا للتحقيقات تم تحديد هوية شريكهم الثالث َوتوقيفه بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية أين تم حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 175000دج.