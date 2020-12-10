الإيقاع بمروج حاول إغراق وهران بأزيد من 5 ألاف حبة صاروخ

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من الإيقاع بمروج يبلغ من العمر 36 سنة مسبوق قضائيا مع حجز 5488 قرصا مهلوسا من نوع بريقابلين 300 ملغ صاروخ.

كما حجزت المصالح المختصة سلاح أبيض محظور، ومبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ 60 ألف دينار جزائري

العملية تمت استغلالا لمعومات مؤكدة تفيد بمحاولة المتهم في قضية الحال ترويج كمية من الأقراص المهلوسة.

حيث بعد مراقبة وترصد تحركاته بالقرب من مقر إقامته، وخلال عملية توقيفه حاول التملص من قبضة الأمن إلا أن حكمة وحنكة مصالح الشرطة حالت دون ذلك.

عملية توقيف المشتبه فيه وتفتيشه أسفرت عن ضبط بحوزته هاتفين نقالين وسلاح ابيض محظور من نوع أوكابي.

واستكمالا للتحقيقات الأمنية وبعد أخذ اذن من وكيل الجمهورية بمحكمة السانيا بتفتيش مسكنه وبحضوره تم حجز كمية، معتبرة من المؤثرات العقلية داخل غرفة نومه والمقدرة بـ 5488قرص من نوع بريقابلين 300ملغ.