الإيقاع بمروّج ضبطت بسيارته كمية من الكوكايين بوهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل 2 التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بوهران، من الإطاحة بمروج مخدرات صلبة مسبوق قضائيا وفي الأربعينيات من العمر.

العملية النوعية لذات الفرقة تمت استغلالا لمعلومات تفيد بتحركات مشبوهة لشخص يتنقل على متن مركبة من نوع “فولزفاقن” الجيل السابع لترويج السموم.

وبعد توسيع التحريات من خلال دوريات مراقبة وبحث حثيثة، تم توقيف المتهم في قضية الحال، بينما كان على متن سيارته تم ضبط بحوزته عقب اخضاعه للتفتيش كيسين صغيرين بهما كمية من الكوكايين إلى جانب مبلغ 14 مليون يعتبر من عائدات المتاجرة بالمخدرات الصلبة.