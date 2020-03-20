الإيقاع بمشعوذ متلبسا بممارسة طقوس سحر وشعوذة بمنزله بقذيل في وهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الحمار التابع لأمن دائرة قديل بوهران، من الإيقاع بشخص متلبسا بممارسة طقوس سحر وشعوذة مع الإساءة إلى الشعائر الدينية على مستوى منزله.

عملية التوقيف تمت استغلالا لمعلومات تفيد بتحركات مشبوهة بمنزل شخص يبلغ من العمر 76 سنة، حيث يتوافد على مسكنه أشخاص غرباء من كلا الجنسين.

وبعد مراقبة وترصد تحركاته وبموجب إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل تم تنفيذ عملية شرطة بعين المكان أين تم إلقاء القبض عليه متلبسا بممارسة طقوس السحر والشعوذة.

وقد تم حجز خلال العملية المنفذة طلاسم ومواد ومساحيق مخصصة للسحر إلى جانب كتب سحر، فيما تم توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 21 و34 سنة كانوا من زبائنه.

وتم تحرير إجراء قضائي ضد المتورط قدم بموجبه أمام العدالة أين صدر في حقه أمر إيداع.