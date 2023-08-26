الإيقاع بمغربي ضمن 25 متورطا في تنظيم رحلات ابحار سري بوهران

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحرس الحدود بارزيو. من تفكيك شبكة دولية منظمة مختصة في تهريب الحراڨة وتتظيم رحلات ابحار سري نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

العملية تمت بعد تحقيقات حول عمليات أخرى مماثلة أسفرت عن تورط شخص من جنسية مغربية. يعمل لصالح شبكة دولية مختصة في تهريب الحراڨة باستغلال قارب سريع مزود معدات ملاحة متطورة. بالتنسيق مع بارون ينحدر من ولاية وهران.

التحريات المعمقة أفضت إلى توقيف 25 شخصا من بينهم شخص من جنسية مغربية مع حجز قارب سريع نصف صلب مزود بمحرك من نوع ماركوري بقوة 300 حصان بخاري، مبلغ 3672 اورو و316730 دج.