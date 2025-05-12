الإيقاع بمنخرطين في عصابات أحياء مسلحة في وهران

تمكنت عناصر من أمن دائرة ارزيو بوهران من الإيقاع بأشخاص خطيرين منخرطين في عصابات أحياء يقدر عددهم بـ 7 أشخاص تورطوا في شجارات جماعية.

وهي القضية التي تعود حيثياتها لتلقي ذات المصالح لنداءات من طرف مواطنين. مفادها وقوع شجارات بقطاع الاختصاص.

لتتنقل مباشرة الوحدات العملياتية الى عين المكان لفرض النظام والأمن داخل الحي. أين تم رصد وتحديد هوية المتورطين مع العمل على توقيفهم.

وقد مكنت احترافية قوات الشرطة من توقيف المتورطين في الشجار المنخرطين ضمن عصابات أحياء إجرامية مع حجز أسلحة بيضاء.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة ارزيو. بموجب اجراء قضائي موضوعه “جنحة انشاء والانخراط والمشاركة في عصابة أحياء. الإشتراك في المشاجرة بين عصابات الأحياء، حيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي”. إقلاق راحة السكان وإحداث ضوضاء قدموا بموجبه أمام العدالة.