الإيقاع بمهربي أكثر من 15 كلغ مخدرات بوهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران. من تفكيك بشبكة إجرامية مختصة في تهريب المخدرات. العملية النوعية لذات العناصر تم الإيقاع فيها بـ3 اشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و45 سنة. من بينهم شخصين محل بحث طبقا لـ 3 أوامر بالقبض.

وقد أسفرت العملية عن حجز 15 كلغ و 300 غرام من الكيف المعالج، مبلغ 439 مليون سنتيم من عائدات الترويج، هواتف نقالة ومركبة كانت تستعمل في نقل هذه السموم.