الإيقاع بشبكة إجرامية مُنظمة تهرّب الكوكايين من المغرب إلى وهران

تمكنت عناصر من المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالغرب (وهران)، من الإيقاع بـ6 أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظّمة عابرة للحدود الوطنية، ينطلق نشاطها من المغرب، مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمخدرات الصلبة.

وتم حجز 8 كيلوغرامات و693 غراماً من الكوكايين وقرابة 1 كيلوغرام من الكيف المعالج.

>العملية تمت بعد تكثيف التحريات في قضية حجز ما يفوق قنطاراً و30 كيلوغراماً من المخدرات الصلبة (كوكايين) المُنفّذة بداية السنة الجارية 2025، إذ تمكن محققو المصلحة من تحديد هوية وتوقيف أفراد هذه الشبكة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، مع حجز هذه الكمية من السموم.

وأسفرت العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، في المرحلة الأولى، عن حجز وضبط 5 مركبات من مختلف الأنواع. مبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 1 مليار و130 مليون سنتيم. ومبلغ آخر بالعملة الصعبة مقدر بـ 1265 يورو من العائدات الإجرامية.

واستمرارا للتحقيق وتكثيفا للأبحاث المتخصصة، تم توقيف شخصين آخرين من أفراد الشبكة الإجرامية الخطيرة. ليصل عدد الموقوفين إلى 8 أشخاص. وضبط مبلغ مالي آخر قدره 15 مليون سنتيم. ليصبح المبلغ الإجمالي المحجوز 1 مليار و145 مليون سنتيم بالإضافة الى مركبة سياحية سادسة.

>وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران عن قضية الحيازة. الشحن، النقل والتخزين للمخدرات والمخدرات الصلبة ضمن جماعة إجرامية منظمة. التهريب على درجة من الخطورة يهدّد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية. ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى خارج أرض الوطن وتبييض الأموال.