الإيقاع بـ 4 متورطين في خطف وتعذيب شخص وتهريب مهاجرين بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببطيوة التابعة لأمن ولاية وهران، من توقيف 4 أشخاص مشتبه بتورطهم في قضيتين منفصلتين تتعلقان بجناية خطف وحجز شخص تحت التهديد والعنف، مع تعريضه للتعذيب وكذا الشروع في تهريب مهاجرين سريين.

وقد أسفرت التحقيقات التي باشرتها المصالح ذاتها عن كشف ملابسات خطيرة تتعلق بالأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين.

وتم إنجاز ملف قضائي ضدهم قدِّموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو، الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.

ولا تزال التحقيقات متواصلة للكشف عن امتدادات هذه الشبكة المحتملة وتوقيف باقي المتورطين.