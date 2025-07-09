الإيقاع بشبكة إجرامية منظمة مختصة في التهريب الدولي للمركبات بوهران

تمكنت عناصر من المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة الغرب بوهران، من الإيقاع بشبكة إجرامية دولية لتهريب المركبات وإدخالها إلى التراب الوطني عن طريق الاحتيال، انطلاقا من دولة ليبيا، بتزوير أرقامها التسلسلية ووثائقها الإدارية.

العملية تمت بعد تحريات معمقة بإشراف من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، وأسفرت عن تفكيك هذه الشبكة الدولية ووضع حد لنشاطها الإجرامي.

وأوقفت المصالح ذاتها 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و 52سنة، واسترجاع 8 مركبات من مختلف العلامات محل تزوير في هياكلها ووثائقها الإدارية. من بينها مركبتان تستعملان في نشاطهم الإجرامي، إلى جانب ضبط مجموعة من الوسائل التقنية المستعملة في ذلك.

وقد تم تحرير ملف جزائي قدِّمَ بموجب المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بإجراء موضوعه تكوين جماعة إجرامية منظمة، التهريب الدولي للمركبات، تبييض الأموال، التزوير واستعمال المزور في هياكل المركبات ووثائقها الإدارية والبيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل ذات منشأ أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات الجمركية.