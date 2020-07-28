الاتجار بالأشخاص.. تحذير من خطورة الجريمة وأثارها المدمرة على الانسان

أكد المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظم بالجزائر احياء لليوم العالمي لكرامة ضحايا الاتجار بالأشخاص على أن حماية الأشخاص من جريمة الاتجار بهم مسؤولية قانونية لصون كرامة الانسان.

وشددت المشاركون بالتزامات الجزائر في هذا المجال على المستوى الدولي والذي تعكسه الاتفاقيات التي صادقت عليها.

وأبرز المتدخلون في هذا اليوم الذي نظمته اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص و مكافحته على أن هذه الجريمة دخيلة على المجتمع الجزائري وتعد اعتداء صارخ على حقوق الانسان وعلى رأسها الحق في الحياة محذرين من خطورة الجريمة وأثارها المدمرة على الانسان.

وتضمنت كلمة المتدخلين في هذا اليوم الدراسي الذي جرى بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال, عدة محاور من بينها ” حماية الاطفال من كل أشكال الاستغلال” و”الاطار التشريعي في اطار مكافحة الاتجار بالأشخاص ومعالجته القضائية ” والمجتمع المدني في الوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته” .