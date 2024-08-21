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الرياضة

الاتحادية الجزائرية تنظم مأدبة إفطار للرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة

بقلم عزبز طالبي
الاتحادية الجزائرية تنظم مأدبة إفطار للرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة
الاتحادية الجزائرية
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نظمت الاتحادية الجزائرية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الأربعاء، مأدبة إفطار للرياضيين الجزائريين.

وقالت الاتحادية الجزائرية أن تنظيم مأدبة إفطار كان على شرف الرياضيين الذين سيشاركون في الألعاب البارالمبية 2024.

و من المنتظر، أن يشارك الرياضيين الجزائريين في الحدث الدولي الذي سيقام  في باريس خلال الفترة بين 28 أوت إلى 8 سبتمبر 2024.

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