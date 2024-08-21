الاتحادية الجزائرية تنظم مأدبة إفطار للرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة

نظمت الاتحادية الجزائرية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الأربعاء، مأدبة إفطار للرياضيين الجزائريين.

وقالت الاتحادية الجزائرية أن تنظيم مأدبة إفطار كان على شرف الرياضيين الذين سيشاركون في الألعاب البارالمبية 2024.

و من المنتظر، أن يشارك الرياضيين الجزائريين في الحدث الدولي الذي سيقام في باريس خلال الفترة بين 28 أوت إلى 8 سبتمبر 2024.

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