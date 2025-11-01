الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تعقد اجتماع مكتبها الفيدرالي

ترأس رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، أول أمس الخميس، الاجتماع المكتب الفيدرالي في جلسة عادية بمركز سيدي موسى التقني.

واستُهلت الأشغال بالوقوف دقيقة صمت ترحمًا على روح كل من الفقيد سلمي جيلالي، اللاعب الدولي السابق، وبن حميدوش العمري، رئيس رابطة مسيلة الجهوية لكرة القدم.

وفي كلمته الافتتاحية، عبّر الرئيس وليد صادي عن فخره الكبير بعودة المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب دام أكثر من عشر سنوات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز التاريخي “لم يكن وليد الصدفة بل ثمرة عمل جماعي ورؤية استراتيجية واضحة”، مثمنًا دعم السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ومشيدًا بالأنصار داخل الوطن وخارجه، وبوسائل الإعلام التي ساهمت في مرافقة المنتخب خلال مشواره الناجح.

كما دعا صادي إلى اعتبار التأهل للمونديال نقطة انطلاق جديدة نحو ترسيخ الاستقرار، تطوير البنى التحتية، وتعزيز تكوين الكفاءات الوطنية لضمان استمرارية النجاح.

من جهة أخرى، عبّر المكتب الفيدرالي عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني النسوي إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2026، مهنئًا اللاعبات والطاقم الفني والإداري، ومؤكدًا دعم الاتحادية الكامل لهن في التحضير للمنافسة القارية المقبلة.

أبرز ما جاء في جدول أعمال المكتب الفيدرالي

البطولة المحترفة : استعرض رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، الأمين مسلوق، حصيلة البطولة إلى غاية الجولة التاسعة، حيث تم لعب 66 مباراة، 39 منها باستخدام تقنية الـVAR، مع تأجيل تسع مواجهات تخص أندية: مولودية الجزائر (3)، اتحاد الجزائر (2)، شبيبة القبائل (2)، وشباب بلوزداد (2).

مرافقة الأندية المحترفة: أطلقت الاتحادية برنامجًا شاملًا لمرافقة الأندية في الجوانب الإدارية والمالية والتنظيمية بهدف تحسين الحوكمة وضمان الاستدامة الاقتصادية للمؤسسات الرياضية.

دمج اللاعبين الشبان (مواليد 2005): سجل المكتب الفيدرالي ضعف مشاركة هذه الفئة العمرية ضمن الفرق الأولى للأندية، وذكّر بضرورة تطبيق القوانين المنظمة لإعطائهم فرصًا فعلية للتطور.

المشاركات الإفريقية: قدّم المكتب تهانيه لأندية مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، شباب بلوزداد، واتحاد الجزائر على تأهلها إلى دور المجموعات في بطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، متمنيًا لها المزيد من التألق القاري.

مشروع النظام الجديد للمنافسة: ناقش المكتب مقترح اللجنة الخاصة بإعادة هيكلة المنافسات الوطنية وفق ستة مستويات تبدأ من الرابطة الأولى بـ16 ناديًا وتنتهي بالأقسام الولائية، مع اقتراح إنشاء رابطة جهوية جديدة بتمنراست لتعزيز التمثيل الجغرافي وتوسيع قاعدة الممارسة.

المنتخبات الوطنية: المنتخب الأول سيجري تربصًا في جدة (السعودية) من 10 إلى 18 نوفمبر، تتخلله وديتان ضد زيمبابوي (13 نوفمبر) والسعودية (18 نوفمبر).

منتخب المحليين “A’” سيخوض تربصًا بمصر خلال نفس الفترة. المنتخبات الشبانية (U16، U17، U20) ستتجمع بمركز تلمسان الجديد تحضيرًا للاستحقاقات القادمة.

المنتخب النسوي أكد تأهله للـCAN 2026 بعد الفوز ذهابًا وإيابًا على الكاميرون.

التكوين والتأهيل: قدّم المدير الفني الوطني علي موصر مخطط التكوين لشهر نوفمبر، والذي يتضمن عدة دورات للحصول على رخص CAF A وCAF Pro، إضافة إلى إطلاق التكوين الإجباري للمديرين التقنيين الجهويين وإنشاء أكاديميات شبانية في كل أندية الرابطة الأولى قبل مارس 2026.

التحكيم: عرض المدير الفني للتحكيم مهدي عبيد شارف حصيلة النشاط منذ بداية الموسم، مؤكّدًا استمرار العمل بتقنية الـVAR وتوسيع تغطيتها لبقية المباريات، مع الإبقاء على نفس قائمة الحكام الدوليين لعام 2026.

الشؤون المالية: استعرضت لجنة المالية الوضعية إلى غاية 30 سبتمبر 2025، مؤكدة توازن الميزانية واعتماد تمويل خاص لتطوير كرة القدم النسوية والفوتسال، مع مقترح إنشاء صندوق دعم مسابقات الفئات الشبانية.

العلامة التجارية للـFAF: نبهت الاتحادية إلى الاستخدام غير القانوني لشعاراتها ورموزها على بعض المنصات التجارية والإعلامية، مذكّرة بأن حقوقها محفوظة قانونًا وأن أي استعمال غير مرخص سيعرّض صاحبه لمتابعات قضائية.