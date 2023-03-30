الاتحادية الجزائرية لكرة اليد تحدد موعد عقد جمعيتها العامة

حددت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، تاريخ الفاتح من شهر أفريل المقبل، كموعد لعقد جمعيتها العامة العادية.

ومن المقرر أن تعقد أشغال الجمعية العامة العادية، بمقر اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، على الساعة الـ(21:30)، حسب (و.أ.ج).

كما أوضحت الهيئة الفيدرالية، بأن أشغال الجمعية العامة، ستخصص للمصادقة على على التقريرين المالي والأدبي لسنة 2022.

ومن جهة أخرى سيتم خلال أشغال هذه الجمعية العامة العادية، المصادقة على مخطط عمل الاتحادية الخاص بسنة 2023.