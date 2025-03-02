الاتحادية الجزائرية لكرة اليد تكشف موعد عقد جمعيتها العامة الانتخابية

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، موعد انعقاد جمعيتها العامة العادية، وموعد ايداع ملفات الترشح لمنصب الرئيس، وعضوية المكتب التنفيذي.

وحددت الهيئة الاتحادية، تاريخ 4 مارس الجاري، لإيداع طعون ملفات الترشح، ويوم 5 مارس، لضبط القائمة النهائية للمترشحين، على أن تعقد جمعيتها العامة الانتخابية يوم الخميس 6 مارس.

وكان أعضاء الجمعية العامة العادية للاتحادية الجزائرية لكرة اليد، قد انتخبوا أعضاء لجنة الترشيحات، والطعون، وكذا المكلفة بتسلم واستلام المهام.

من جهة اخرى، وحسب الإذاعة الوطنية، تم فتح باب الترشح الوطني، والدولي، من أجل تولي مناصب مدير تقني وطني، ومدير المنتخبات الوطنية، ومدرب المنتخب الوطني.