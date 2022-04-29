الاتحادية الغامبية تستقبل غاساما وتصفه بـ “فخر إفريقيا”!

اعلنت الإتحادية الغامبية لكرة القدم عن استقبالها للحكم باكاري غاساما اليوم بمقرها كرسالة دعم له رغم الفضيحة التحكمية التي كان بطلها خلال مباراة الكاميرون.

كما قال أن غاساما عبّر عن سعادته للدعم من قبل الاتحاد الغامبي الذي وصف حكمه بـ “فخر إفريقيا”.

وكان الإتحاد الجزائري لكرة القدم قد أصدر بيانا أمس. يؤكد انّه يواصل سعيه وراء كشف حقيقة المؤامرة التي حيكت ضد الكرة الجزائرية في مبارا ة الكاميرون.

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